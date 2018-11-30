Для дороги и салона. В Госдуме предложили ставить в такси две камеры
30 ноября 2018 18:13
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В своём письме к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаилу Черникову Власов заявил, что ответственность за установку камер должны нести агрегаторы такси. Актуальность своего предложения он мотивировал тем, что спрос на приложения такси растёт, в то время как качество услуг по перевозке падает.
— Уровень водительского стажа водителя такси резко упал. Из профессиональных перевозчиков такси превратилось в полудилетантское сообщество. Общий уровень аварийности с участием такси увеличился, — приводит слова Власова РИА "Новости".
Вместе с тем, как отмечает депутат, тогда как таксопарки выполняют требования о постоянном контроле за состоянием автомобилей и здоровья водителя, агрегаторы заявляют, что предоставляют лишь информационные услуги. Тем самым, по мнению Власова, они фактически снимают с себя ответственность за оказание услуг по перевозке.
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