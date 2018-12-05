Директор самарского “Инклюзивного клуба добровольцев” Алексей Транцев получил благодарность от Президента РФ

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Алексей получил эту почетную награду из рук Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой в минувшую пятницу, 30 ноября. Участники программы«Акселерация Проектов» от Ассоциации Волонтерских Центров встретились с Голиковой и презентовали самые лучшие социальные проекты России.Сегодня, 5 декабря, в Москве завершается Международный Форум Добровольцев. На нем координаторы Ассоциации провели закрытую встречу лидеров отрасли с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным. Помимо презентации своей деятельности, участники воспользовались возможностью обсудить с министром проблемы своей работы в регионах. Алексей Транцев также рассказал о проекте «Инклюзивное движение России», который получил самое крупное финансирование от Фонда Президентских Грантов в Самарской области. На него было выделено 8.2 млн. рублей, передает пресс-служба "Инклюзивного Клуба Добровольцев".