Директор СМЗ Николай Липченко: "Уверен, что в ближайшем будущем увидим реальный результат от стратегических сессий"
3 сентября 2018 14:29
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Директор СМЗ Николай Липченко: "Уверен, что в ближайшем будущем увидим реальный результат от стратегических сессий"
Во вторник, 4 сентября, в Тольятти пройдет форум по обсуждению стратегии развития Самарской области. Он станет логическим завершением серии из семи тематических стратегических сессий, прошедших в регионе в июле-августе.
Директор Средневолжского механического завода Николай Липченко ждет от форума закрепления итогов обсуждения вопросов по повышению производительности труда — возглавляемое им предприятие вошло в список участников федерального пилотного проекта.
"Повышение производительности труда — серьезная задача, которая сегодня стоит перед многими предприятиями Самарской области. Наш опыт работы в этом направлении показывает, что для успеха необходимы не только серьезные преобразования внутри предприятия, пересмотр и оптимизация всех производственных процессов, но и четкая и ясная региональная программа поддержки. Серьезным подспорьем для предприятий, реализующих программу повышения производительности труда, могут стать создание региональной биржи по распределению субподрядов (аналогичный инструмент успешно работает в Татарстане), областная программа повышения квалификации и переобучения кадров и программа льготного кредитования и субсидирования", — поделился мнением эксперт.
Он отметил, что формат стратегических сессий открывает перед всеми участниками новые возможности.
"Формат очень интересный. Здесь поднимаются вопросы, которые в одиночку никому из нас не решить, и ищутся эффективные пути для их решения. Уверен, уже в ближайшем будущем увидим реальный результат", — подчеркнул он.
Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводились тематические стратегические сессии, каждая из которых была посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения, сельскому хозяйству и образованию.
К участию в каждой из них привлекался максимально широкий круг экспертов — от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий были выработаны конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров, передает Волга Ньюс.
Во вторник, 4 сентября, в Тольятти пройдет форум по обсуждению стратегии развития Самарской области. Он станет логическим завершением серии из семи тематических стратегических сессий, прошедших в регионе в июле-августе.
Директор Средневолжского механического завода Николай Липченко ждет от форума закрепления итогов обсуждения вопросов по повышению производительности труда — возглавляемое им предприятие вошло в список участников федерального пилотного проекта.
"Повышение производительности труда — серьезная задача, которая сегодня стоит перед многими предприятиями Самарской области. Наш опыт работы в этом направлении показывает, что для успеха необходимы не только серьезные преобразования внутри предприятия, пересмотр и оптимизация всех производственных процессов, но и четкая и ясная региональная программа поддержки. Серьезным подспорьем для предприятий, реализующих программу повышения производительности труда, могут стать создание региональной биржи по распределению субподрядов (аналогичный инструмент успешно работает в Татарстане), областная программа повышения квалификации и переобучения кадров и программа льготного кредитования и субсидирования", — поделился мнением эксперт.
Он отметил, что формат стратегических сессий открывает перед всеми участниками новые возможности.
"Формат очень интересный. Здесь поднимаются вопросы, которые в одиночку никому из нас не решить, и ищутся эффективные пути для их решения. Уверен, уже в ближайшем будущем увидим реальный результат", — подчеркнул он.
Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводились тематические стратегические сессии, каждая из которых была посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения, сельскому хозяйству и образованию.
К участию в каждой из них привлекался максимально широкий круг экспертов — от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий были выработаны конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров, передает Волга Ньюс.
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3 сентября 2018 14:29Директор СМЗ Николай Липченко: "Уверен, что в ближайшем будущем увидим реальный результат от стратегических сессий"
Директор Средневолжского механического завода Николай Липченко ждет от форума закрепления итогов обсуждения вопросов по повышению производительности труда. Социум
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