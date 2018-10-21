Директор Аниты Цой назвал причину её госпитализации

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Он добавил, что у Цой обострилась желчнокаменная болезнь и ей нужна операция. Концерты пришлось перенести, но новые даты пока неизвестны. Они были запланированы в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани.Как сообщалось ранее, исполнительница пожаловалась на острую боль в области поясницы. Как полагают врачи, это может быть результатом воспалительного процесса в организме.Ещё ранее врачи выявили у неё семимиллиметровый камень в желчном пузыре и незамедлительно его удалили. Медики настаивали на постоперационной реабилитации и практически запретили певице перелёты и выступления, но, несмотря на все рекомендации, уже вечером она выступала на сцене с концертом.Фото: соцсети