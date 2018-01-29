Диалог дольщиков с главой региона Дмитрием Азаровым длился более 5 часов

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«На предыдущем совещании мы договаривались о том, что целый ряд вопросов будет решен, в том числе подготовлены дорожные карты по каждому объекту. Сегодня мы имеем возможность вместе проверить, отфиксировать то что сделать удалось и договориться о четких действиях на ближайшую перспективу по решению обозначенных проблем, - заявил в начале встречи. - Хочу вам сказать, что работа по решению проблемы, которая является одной из важнейших для Самарской области, ее решение ведется системно, и есть первые результаты».В мероприятии принимали участие представители органов исполнительной и законодательной власти, застройщики, принявшие на себя обязательства по удовлетворению прав обманутых дольщиков, и представители инициативных групп дольщиков. На встрече обсудили ситуации по 17 проблемным объектам.Участники встречи подробно рассказали Дмитрию Азарову о ситуации по каждой долёвке и тем проблемам, по которым необходимо принять оперативное и взвешенное решение.По итогам совещания будут приняты конкретные решения, определены сроки исполнения поручений по каждому проблемному объекту. «Крайне важно, чтобы набранные обороты по решению проблем обманутых дольщиков сохранились в течение года, что позволит нам решить еще большое количество накопившихся вопросов. И удовлетворить права более тысячи обманутых дольщиков в текущем году», - отметил глава региона.Как и в прошлую встречу, все поручения главы региона войдут в итоговый протокол, который станет определяющим в работе профильного министерства на ближайшее время, сообщает пресс-служба облправительства.