Девочка из Тольятти блестяще выступила на слепом прослушивании в проекте "Голос.Дети"

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Диана исполнила песню Jodel-time швейцарской группы Oesch's die Dritten. "Это было, во-первых, круто! А во-вторых, с другой стороны, это нас немножко сбило, потому что каждый из нас хотел нажать, а потому думал, а какую следующую песню надо дать этой девочке, чтобы она показала себя вот так же здорово?", - заявил Валерий Меладзе.Судя по комментариям в официальной группе ВКонтакте "Голос.Дети", сотни зрителей негативно отнеслись к подобному высказыванию членов жюри. Вот некоторые из них (сохранен авторский текст):- Девочку из Тольятти не взяли почему??? Уж получше других спела! Зато москвичей-то сколько прошло, ни слуха, ни голоса, и здесь всех купили!!!- Чудесная девочка, очень самобытный голос. Жаль, что её не взяли. Очень светлая и открытая...- Девочка-победительница! Если бы она прошла, она бы победила.В ответ на эти комментарии представители "Первого канала" заявили, что наставники прекрасно относятся к детям и друг к другу, и что право на ошибку имеет каждый. "Подобное происходит во всех сезонах как детского, так и взрослого Голоса. И поскольку слепые прослушивания уже давно сняты, вы должны понимать, что мы видим выступления участников не в том порядке, как они были на самом деле... Они ведь иногда и по объективным причинам не поворачиваются... Никто из детишек не пострадал, все получают бесценный опыт", - заявили на "Первом канале".Фото togliatti.vibirai.ru