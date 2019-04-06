Децл посмертно удостоился звания "Хип-хоп легенда" премии "Жара"

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Премию основали в 2018 году музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов, медиа-продюсер Сергей Кожевников и Григорий Лепс. Победителей второго года назвали в московском Crocus City Hall накануне.Как сообщила пресс-служба, победителем в номинации "Лучший певец" стал Сергей Лазарев, который в этом году представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение". "Лучшей певицей", по мнению жюри, стала Светлана Лобода.Группой года объявили дуэт Artik & Asti, премия за лучший клип досталась Филиппу Киркорову за видео "Цвет настроения синий". Киркоров также стал артистом года.Кроме того, рэпера Децла объявили "Хип-хоп легендой". Награду вручили его отцу Александру Толмацкому. Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет. Рэп-исполнителю стало плохо после выступления в Ижевске. Как заявил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца.Победителей второй музыкальной премии "Жара Music Awards" выбрали зрители и профессиональное жюри - известные артисты, продюсеры и деятели шоу-бизнеса.Фото: соцсети