Детскую площадку в Омске обнесли забором с колючей проволокой

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По словам Бетлей, на площадке часто находились подростки из соседнего общежития. Они перелезали через забор, пили, курили, разбрасывали стёкла и презервативы.— Беседы с этими детьми и их родителями ни к чему не приводили. Ну не собаку же там оставлять. Это решение стало последней каплей, — заявила директор РИА "Новости".По её словам, родители дошкольников отнеслись к такому шагу администрации детсада с пониманием.