Детскому музыкально-хореографическому театру «Искорки» - 20 лет

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Программой мероприятия запланирован показ спектакля «Наш дом земля», а также выступления лучших артистов театра.Основателем и бессменным руководителем коллектива театра является Елена Федоровна Черноталова.Воспитанники «Искорки» являются обладателями Гран-при, лауреатами и дипломантами многочисленных международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, финалистами детского Евровидения (2009 г., 2018 г.), участниками телевизионных проектов «Голос» на Первом канале и «Битва талантов» на канале «МУЗ-ТВ».С 2003 года коллективу было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив Самарской области». Кроме того, он является обладателем звания «Лучший танцевальный коллектив России 2009 года», передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации