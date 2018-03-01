Детско-юношеские театральные коллективы приглашаются к участию во Всероссийском фестивале «Табуретка»

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Поучаствовать в нем могут детские и юношеские театральные коллективы любого направления (музыкальные, драматические, кукольные и т.д.). Возраст участников коллектива – до 18 лет включительно.Во время фестиваля дети смогут показать свои театральные постановки известным российским актёрам и режиссёрам.Фестиваль пройдет в три этапа:I этап — подача заявок на участие (с 1 марта до 1 июля). Для этого необходимо заполнить заявку на сайте фестиваля taburetkafest.ru и прислать в оргкомитет ссылку на запись спектакля, размещенного на видеохостинге youtube.com;II этап — отборочный тур, просмотр и оценка присланных видеозаписей (с 1 июня по 31 июля); по его итогам составляется список финалистов конкурса;III этап — финал (осень, Санкт-Петербург, театр «Зазеркалье», музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме).Финалисты будут приглашены в Санкт-Петербург, чтобы продемонстрировать свои спектакли в театрах города. Проживание участников во время проведения финала обеспечивают организаторы, сообщает пресс-служба администрации Самары.