Детский омбудсмен по Кузбассу сообщил о голодных обмороках школьников
23 января 2019 15:23
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«Ко мне анонимно обращаются педагоги, классные руководители сельских школ. Дети из малообеспеченных семей, проживающие в отдаленных поселках, очень часто не завтракают и не обедают, потому что денег нет», — рассказал он, уточнив, что речь идет о единичных случаях.
По его словам, проблема пока решается «в ручном режиме»: он привлекает в школы, из которых поступили обращения, предпринимателей, которые, подчеркнул омбудсмен, «с удовольствием» берут решение вопроса на себя.
Кислицын добавил, что проблема будет глубоко изучена и вынесена перед депутатами областного совета в марте. По его мнению, это нужно решать на государственном уровне.
В пресс-службе администрации Кемеровской области РБК сообщили, что омбудсмен на сессии областного Совета народных депутатов сообщил о «десятках» обращений от педагогов сельских школ только за декабрь.
Заместитель губернатора Елена Пахомова указала, что Кислицын «не забил тревогу», не сообщил губернатору и в департамент образования. «Он выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами», — заявила она.
В администрации региона указали, что, по словам Кислицына, его усилиями под патронат взяты три школы, где 11–15 детей получают питание за счет пожертвований от бизнесменов. «Ни наличие обращений, ни благотворительные акции омбудсмена проверить сейчас не представляется возможным, все это происходит на условиях анонимности», — сказали в пресс-службе. Там также добавили, что губернатор Сергей Цивилев поручил проверить образовательные учреждения на наличие подобных фактов.
По данным администрации, охват школьников горячим питанием в Кузбассе в 2018 году составил 90,1%, что выше показателя в целом по России (89,7%). Льготное питание в Кемеровской области получают 56234 учащихся. Пахомова добавила, что 10%, которые не питаются, либо пользуются буфетом, либо едят дома, но «стоят на контроле». Она пояснила, что есть и малообеспеченные семьи и дети с приемными или опекаемыми детьми, но им помогает область. «Выделяются средства, и каждый ребенок из этой категории обязательно получает горячую кашу с маслом или суп, напиток. Тех детей, которые бы были не охвачены питанием, у нас нет», — сказала она.
Как говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, поступившем в РБК, по информации из региона, во всех образовательных организациях Кемеровской области созданы условия для организации питания. «В настоящее время в регионе отмечают отсутствие сигналов и обращений граждан об описываемых в СМИ ситуациях. В случае поступления подобной информации она будет детально проверена», — уточняется в сообщении.
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