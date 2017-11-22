Детский музыкальный театр «Задумка» отметил свой 44-й день рождения

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По другому быть и не может, ведь «Задумку» в Самаре знают и любят! В концерте приняло участие около 300 детей, и были показаны лучшие хореографические и вокальные номера, сделанные за последний год. Много сил, труда, вдохновения и таланта вложили в этот концерт сотрудники и воспитанники театра, которые дружно и с удовольствием занимаются любимым делом под руководством художественного руководителя, Заслуженного работника культуры РФ,У каждого танца, у каждой песни – своя история. А поэтому зрители, сидящие в зале, испытали целую гамму чувств. Юные артисты не только в совершенстве владеют собственным телом и голосом, но и умеют передать зрителям тонкие и сокровенные эмоции. Современные, народные и эстрадные танцы мелькали как в калейдоскопе. Вокальные номера радовали разнообразием музыкального материала. Яркие, интересные костюмы и качественные фонограммы точно дополняли каждый образ.Прошедший год был насыщенным для «Задумки». Коллектив стал обладателем Национальной премии детского и юношеского танца «ВеснаСвященная». Был поставлен новый спектакль «Приключения футбольного мяча», посвященный Чемпионату мира по футболу 2018 года.Сольный концерт ДМТ «Задумка» состоялся в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве. Так же было завоевано 10 Гран-при, 64 первых места, 16 вторых мест и 8 третьих мест самых престижных международных и всероссийских конкурсов.Останавливаться на достигнутом Детский музыкальный театр «Задумка» не собирается. Ведь следующий год юбилейный, коллективу исполнится 45 лет, а значит, будет сделано все возможное, что бы его достойно отметить и в очередной раз поразить зрителей, сообщает пресс-служба театра «Задумка».