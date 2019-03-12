Детская картинная галерея в Самаре приглашает на открытие выставки

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13 марта 2019 года в 15.00 в здании особняка Клодта (ул. Куйбышева, 139) состоится открытие выставки «Ученики Н.В. Иевлевой от 3до 16 лет в области детского рисунка и взрослой композиции».На выставке представлены картины, как современных подростков, так и уже выросших учеников Нины Васильевны.Все рисунки, отобранные для экспозиции, можно разделить на две части. Первая - детские работы, созданные в конце 70-х и 80-х годах вдетской изостудии. Вторая часть выставки - картины подростков. Они создавались с начала 90-х годов до сегодняшних дней. После созданияДетской картинной галереи изостудия постепенно стала экспериментальной художественной школой, а потом мастерскими по развитию детского творчества.В рамках мероприятия запланировано проведение круглых столов «Практика преподавания композиции».Выставка будет работать до 31 мая 2019 года по адресу: ул. Куйбышева, 139, передает пресс-служба горадминистрации.