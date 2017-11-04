Дети сызранских полицейских нарисовали своих родителей
4 ноября 2017 13:17
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Участниками конкурса стали дети сотрудников. Ведь они, как никто другой знают, как нелегка, и порой опасна работа их родителей. Цель данного мероприятия – воспитание патриотизма у детей, чувства гордости и уважения к своим родителям, которые служат в полиции. По условиям конкурса, работа может быть выполнена в любой технике и жанре. Но так уж получилось, что на этот раз в основном преобладали портреты любимых мам в погонах!
Одной из первых на конкурс принесла портрет своей мамы – начальника отделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Сызранское» майора полиции Татьяны Король, её дочка, девятилетняя Валерия. На рисунке, выполненном гуашью, изображена мама, которая несёт службу по охране общественного порядка на улицах родного города.
В работе одиннадцатилетней Анны Касаткиной все члены жюри сразу же узнали подполковника внутренней службы Аллу Касаткину.
И еще один портрет поразил своим сходством полицейских – это портрет их коллеги - инспектора группы по исполнению административного законодательства капитана полиции Александры Непочатых. Её дочка, 11 летняя Виктория, является постоянной участницей конкурсов.
Героем рисунка 10-летнеей Валерии Оганисян стал её папа, лейтенант полиции Геворг Оганисян. Девочка нарисовала папу, который на месте происшествия ловит преступника, грабившего банк. – Только папа получился у меня добрым, он всегда улыбается – подметила Валерия, рассказывая о своей работе членам жюри.
Начальник МУ МВД Сызрани полковник полиции Андрей Гусаров и председатель Общественного совета Нина Суглоб поблагодарили сотрудников, чьи дети подготовили рисунки и предоставили их на конкурс. Все участники награждены подарками, а лучшие работы направлены на областной этап конкурса «Мои родители работают в полиции», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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