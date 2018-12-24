Детей загнали в гараж: воспитанникам самарской футбольной школы организовали авторынок по соседству

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Компания «Виктор и Ко» предлагает площади в аренду на территории ТЦ «Московский», в том числе и складские помещения в логистическом центре. В одном из таких ангаров с апреля 2018 года расположился футбольный центр «Смена». Его руководство оборудовало два футбольных поля, на которых занимается около 150 детей в возрасте от 6 до 15 лет. «В нашем центре „Смена“ в общей сложности порядка 1000 воспитанников от трех до 15 лет. Но особенность площадки в „Московском“ в том, что на ней занимаются сборные команды, представляющие нашу школу по всем возрастам на турнирах разных уровней», — отмечает директор «Смены» Дмитрий Петров.Как стало известно «СО», с конца ноября на пустующей рядом с футболистами площади расположился авторынок. По словам родителей и директората «Смены», это произошло без предупреждения и в одночасье.По информации «СО», договор об аренде помещения у «Смены» рассчитан на пять лет. Как вариант решения проблемы, родители и руководство школы предлагают либо перенос парковки авторынка, либо возведение герметичной сплошной перегородки между футбольными полями и стоянкой автомобилей, которая не позволит выхлопным газам проникать на территорию полей.Фото: