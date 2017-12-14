Детей и взрослых приглашают в СОУНБ на рождественские чтения «Сказки для зверей»

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Его откроет выступление музыканта Алексея Зулина, который исполнит несколько волшебных композиций на арфе. Затем гости библиотеки услышат зимние истории от финалистов межрегиональных и областных литературных конкурсов. Все желающие смогут принять участие в литературной фотосессии, а также познакомиться с выставкой самых интересных книг для семейного чтения. Кстати, эти книги рекомендовали известные самарцы: врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, художественный руководитель театра «Грань» Денис Бокурадзе, актер театра «СамАрт» Алексей Елхимов, поэт Евгений Чепурных, профессор Самарского университета Сергей Голубков и другие.В финальной части мероприятия главный зоотехник «Самарского зоопарка» Александр Кузовенко познакомит всех участников с лисицей Ричардом, кроликом Шустриком, скунсом Коко и другими питомцами зоопарка.Вход свободный.Начало мероприятия в 18.00, сообщает пресс-служба СОУНБ.