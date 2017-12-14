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Новости /  Общество /  Социум  

Детей и взрослых приглашают в СОУНБ на рождественские чтения «Сказки для зверей»

14 декабря 2017 22:30
237
Участниками мероприятия будут питомцы «Самарского зоопарка» - лисица Ричард, кролик Шустрик, скунс Коко и другие.
23 декабря в отделе искусств (2 этаж) Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдет необычное предновогоднее мероприятие «Сказки для зверей».

Его откроет выступление музыканта Алексея Зулина, который исполнит несколько волшебных композиций на арфе. Затем гости библиотеки услышат зимние истории от финалистов межрегиональных и областных литературных конкурсов. Все желающие смогут принять участие в литературной фотосессии, а также познакомиться с выставкой самых интересных книг для семейного чтения. Кстати, эти книги рекомендовали известные самарцы: врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, художественный руководитель театра «Грань» Денис Бокурадзе, актер театра «СамАрт» Алексей Елхимов, поэт Евгений Чепурных, профессор Самарского университета Сергей Голубков и другие.

В финальной части мероприятия главный зоотехник «Самарского зоопарка» Александр Кузовенко познакомит всех участников с лисицей Ричардом, кроликом Шустриком, скунсом Коко и другими питомцами зоопарка.

Вход свободный.

Начало мероприятия в 18.00, сообщает пресс-служба СОУНБ. 
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Комментарии



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14 декабря 2017  22:30
Участниками мероприятия будут питомцы «Самарского зоопарка» - лисица Ричард, кролик Шустрик, скунс Коко и другие.
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