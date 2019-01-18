Десятки тысяч человек вышли на улицы Белграда, чтобы поприветствовать Путина
18 января 2019 00:52
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— Сегодня исключительная обстановка — мне сообщают, что сейчас на центральных улицах Белграда уже собралось свыше 30 тысяч человек, хотя ещё два часа до вашего прибытия [к храму Св. Саввы], — сообщил лидер Сербии.
У храма Святого Саввы прибытия президента РФ ожидают тысячи человек. Из динамиков на площади у храма играет "Калинка-малинка". Некоторые горожане — с иконами в руках.
Как ожидается, вечером 17 января Владимир Путин посетит храм Святого Саввы, а также пообщается с сербским патриархом Иринеем.
Ранее российский лидер заявил, что будет рад посетить храм и встретиться с главой Сербской православной церкви.
Фото: pixabay.com
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