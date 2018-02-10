Депутаты предложили оригинальный способ поощрения примерных водителей

163

Он предлагает устраивать среди таких водителей нечто вроде лотереи. А средства для призов брать за счет штрафов, которые оплачивают водители-нарушители.Депутат ссылается на Швецию, где аналогичная акция уже прошла.До этого депутаты предлагали другой способ поощрения добросовестных водителей: освобождать их от оплаты техосмотра. На такую возможность могли бы рассчитывать те водители, кто не нарушает правила дорожного движения в течение 1 года.