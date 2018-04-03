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Новости /  Общество /  Социум  

Депутаты предлагают ввести для автобусов предельный возраст

3 апреля 2018 16:40
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Для начала депутаты предлагают ввести предельный возраст для общественного транспорта Московской области. А затем это ограничение можно будет распространить и на регионы РФ.
Депутаты Московской области выступили с предложением ввести для автобусов предельный возраст. Это поможет решить проблему старения транспорта, т.к. обновление автопарка ее не решает. Для начала депутаты предлагают ввести предельный возраст для общественного транспорта Московской области. А затем это ограничение можно будет распространить и на регионы РФ.

Так, предлагается для автобусов малого класса ввести ограничение возраста в 5 лет, а для автобусов среднего и большого класса ввести предел в 7 лет.

В 2017 году произошло несколько серьезных ДТП с большим количеством погибших. Например, в августе на Кубани автобус перевозил рабочих и упал с четырехметровой высоты в море. Тогда погибло 19 человек. Причиной ДТП стала неисправность автобуса – отказали тормоза. Следователи выяснили, что автобус был сделан на заводе, который перестал работать еще в 2011 году.

В европейских странах на законодательном уровне есть запреты на старые автобусы. Так, средний возраст автобусов в Австрии 6,7 лет, в Финляндии – 5,7 лет, в Германии 6,9 лет, а во Франции 7,7 лет, сообщает samarskie-voditeli.ru
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