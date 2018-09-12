Депутаты предлагают продлить срок действия 50% скидки на уплату штрафов водителей

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После рассмотрения данного законопроекта депутаты профильного комитета рекомендовали его принять в первом чтении.В данном законопроекте есть положение, что на скидку может претендовать водитель, письмо которого поступило в почтовое отделение через 20 дней после вынесения штрафа. Если же письмо пришло в 20-дневный срок, а водитель получил его на руки позже, например, на 21-ый день от вынесения постановления, то на скидку он претендовать не может. Как отмечает депутат из московского округа Мещанский Юрий Рейнхиммель, подобные ситуации вполне возможны, так как граждане крайне редко получают письма в почтовом отделении в день получения извещения.Катерина Соловьева, юрист по безопасности движения уверена, что срок действия дисконта должен отсчитываться не с того дня, когда его вынесли, а с момента получения такого постановления. Но для этого необходимо провести более комплексное реформирование механизмов обжалования и взыскания штрафов.