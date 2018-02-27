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Депутаты побывали в самарских школах, где в преддверии и на период ЧМ разместятся росгвардейцы

27 февраля 2018 23:30
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«Главная цель совместного выездного мероприятия – посмотреть, какие риски могут возникнуть и заблаговременно их предусмотреть».
27 февраля состоялось совместное выездное мероприятие контрольного комитета, комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физкультуре и спорту и фракции «Единой России» в Думе Самары.

Депутаты побывали в школах, где в течение двух летних месяцев 2018 года будут располагаться сотрудники Росгвардии: №№ 81, 76, 108, а также №92 (в данном учебном заведении гвардейцами будет задействована только пришкольная территория).

Директор школы №81 Людмила Батищева рассказала о том, что для росгвардейцев будут предоставлены спортзал и столовая, а также вспомогательные помещения – столярная мастерская и мастерская по домоводству, каждая площадью 130 кв.метров. Бытовые объекты для нужд военных (в том числе, умывальники) должны разместиться в школьном дворе. У бойцов (они заедут в школы уже в середине мая) будет отдельный вход, чтобы не пересекаться с детьми и не мешать учебному процессу. Согласно заключенным соглашениям, Росгвардия самостоятельно обставляет помещения, оплачивает питание в школьной столовой, коммунальные услуги, а в случае повреждения имущества восстанавливает его за свой счет.

Людмила Батищева пояснила, что в школе скорректировали календарно-тематическое планирование и график уроков, чтобы обеспечить детям надлежащие условия обучения в период с середины до конца мая. Вручение аттестатов одиннадцатиклассникам будет проходить в актовом зале, который остается в распоряжении школы.

50 учеников, которые выразили желание посещать летний школьный лагерь, будут направлены в другие школы Ленинского района Самары (№№25, 148, 70) по согласованию с их директорами.

«Главная цель совместного выездного мероприятия – посмотреть, какие риски могут возникнуть и заблаговременно их предусмотреть», — сказал председатель комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физкультуре и спорту Думы г.о. Самара Алексей Дегтев. Он отметил, что Росгвардия – структура, суперорганизованная в плане дисциплины и порядка, и выразил надежду, что размещение бойцов не повлечёт за собой необходимости проводить масштабные ремонтные работы. Тем не менее, по словам А. Дегтева, для качественной подготовки школ к учебному году нужно предусмотреть в бюджете деньги на работы косметического характера. Ремонт в школах, как правило, проводится с середины июля до середины августа, и в этот период помещения будут свободны.

Депутаты узнали о том, как соблюдаются в школах требования противопожарной безопасности. Руководитель Управления гражданской защиты Администрации г.о. Самара Игорь Дахно рассказал, что все школы города оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения при эвакуации и системой раннего обнаружения пожаров и передачи сигнала на пульт противопожарной защиты Государственной противопожарной службы. В школах установлены кнопки тревожной сигнализации и системы видеонаблюдения. До 1 марта в образовательных учреждениях Самары будут установлены металлодетекторы.

Депутаты спросили о том, созданы ли в школах условия для работы участковых избирательных комиссий. Представители школ ответили, что сложностей нет, сообщает пресс-служба гордумы Самары. 
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