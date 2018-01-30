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Новости /  Общество /  Социум  

Депутаты одобрили установку дорожных камер частными компаниями

30 января 2018 16:21
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В результате частные компании смогут работать с властями в регионах на условиях государственно-частного партнерства. Собранные с помощью этих камер штрафы будут поступать в региональные дорожные фонды.
Депутаты Госдумы поддержали законопроект, который предоставит частным лицам право устанавливать дорожные камеры фиксации нарушений ПДД.

В результате частные компании смогут работать с властями в регионах на условиях государственно-частного партнерства.
Собранные с помощью этих камер штрафы будут поступать в региональные дорожные фонды. Таким образом планируется, что за счет штрафов дорожные региональные фонды будут получать дополнительно по 60 млрд рублей в год. При этом расходы за установку камер и рассылку постановлений со штрафами возьмут на себя частные компании.

Предполагается, что установка камер будет согласовываться в ГИБДД. Как отметил заместитель министра транспорта Сергей Аристов, практика привлечения частных компаний к установке и обслуживанию дорожных камер применяется в России уже давно. Например, ряд компаний работает в Московском регионе. Законопроект, который одобрили депутаты, переведет сложившуюся практику в юридическую плоскость, сообщает samarskie-voditeli.ru.
 
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Комментарии



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