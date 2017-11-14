Депутаты губдумы выражают самые глубокие соболезнования в связи со смертью Владимира Ивановича Золотарева

120

Долгие годы он работал на производстве, затем на советской и партийной работе. Самый сложный и многотрудный период был на посту председателя Куйбышевского горисполкома. Именно в эти годы благодаря трудам Владимира Ивановича в Куйбышеве было открыто метро, построены диагностический центр, новое здание Самарской филармонии, Аллея Трудовой Славы на Безымянке, строилась набережная Волги. Всем этим сегодня гордится каждый житель Самары.Владимир Иванович Золотарев заслужил искреннее уважение жителей своей отзывчивостью и вниманием к проблемам людей. Он навсегда останется в памяти самарцев как достойный гражданин своей Родины.Выражаем искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Владимира Ивановича, желаем сил и терпения, чтобы справиться с утратой.Председатель Самарской Губернской Думы В.Ф. Сазонов