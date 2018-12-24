Депутаты Госдумы предлагают привязать полис ОСАГО к водителю, а не автомобилю
24 декабря 2018 21:13
159
Как считают создатели законопроекта, ОСАГО действует в отношении определенного ТС. По сути водителей обязывают страховать риск своей гражданской ответственности, который может наступить при причинении вреда жизни, имуществу и здоровью других лиц при управлении ТС, которое находится в его владении. Также страхователь несет финансовую ответственность за лиц, которые прописаны в страховом полисе. Также есть ситуации, когда в семье есть автомобиль, управлять которым могут несколько членов семьи.
Чтобы убрать эти недостатки, депутаты предлагают изменить сам принцип автострахования. Водитель, имеющий полис ОСАГО, сможет управлять любым своим ТС, если категория этих автомобилей совпадает с категорией, прописанной в страховке. И при смене одного автомобиля страхователи смогут не менять полис (если продается и покупается автомобиль той же категории).
Ранее в Совете Федерации предлагали привязать ОСАГО к водителю. И в ЦБ данное предложение поддержали, передает samarskie-voditeli.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 декабря 2018 22:44
Когда оно появилось, ответят уже следственные органы. Социум
37
24 декабря 2018 22:14
Организаторами Конкурса было принято решение разделить участников из ПФО на две группы — первая будет будет работать в Нижнем Новгороде, вторую направят в... Социум
96
24 декабря 2018 21:58
История Самарского края на живописных полотнах – основная идея нового конкурса. Социум
100
Здравоохранение
24 декабря 2018 18:54
В настоящее время выдача аппаратов пациентам со всей Самарской области организована в Самарской городской больнице № 4 и Тольяттинской городской клинической... Здравоохранение
118
22 декабря 2018 21:11
22 декабря министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов представил коллективу Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со... Здравоохранение
770
21 декабря 2018 16:13
Впервые и жители губернии (взрослые и дети) с заболеваниями, вызывающими нарушение функции дыхания, и нуждающиеся в проведении по медицинским показаниям... Здравоохранение
378
Новости медицины
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
34
18 декабря 2018 17:39УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий. Новости медицины
154
17 декабря 2018 18:16
Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение. Новости медицины
187
Туризм
21 декабря 2018 10:48
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
211
20 декабря 2018 14:01
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
348
19 декабря 2018 10:06
Лидером опроса стала гора Стрельная. Туризм
634
Образование
24 декабря 2018 10:52
Об этом сообщил министр образования и науки региона Виктор Акопьян. Образование
182
22 декабря 2018 16:35
В Минпросвещения считают, что нужно восстанавливать связи между старшим и молодым поколениями учителей. Образование
836
22 декабря 2018 11:17
Одной из проблем современных старшеклассников и студентов была названа их низкая финансовая грамотность. Образование
529
Культура
24 декабря 2018 13:39
Открытие состоится 26 декабря в 16.00 Культура
161
21 декабря 2018 11:19
Она расположится в галерее «Новое пространство». Культура
263
20 декабря 2018 12:27
Делегация Самарской области отправится в Москву 22 декабря. Культура
244
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
244
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
495
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
740
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2654
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
234
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
284
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1886
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
744
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1146
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1241
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1089
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1462
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1851
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1959
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3192
Мероприятия