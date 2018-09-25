Депутат предложил обязать супругов согласовывать доступ к смартфонам друг друга

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Согласно документу, между мужем и женой должно быть заключено согласие на передачу паролей к устройствам, которые хранят большое количество информации, как личной, так и служебной и коммерческой.В связи с этим несанкционированный доступ к устройствам предлагается отнести к преступлению — подобные действия должны квалифицироваться по уголовным статьям как вмешательство в личную жизнь человека.