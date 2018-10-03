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Депутат госдумы Александр Хинштейн в прямом эфире на радио «КП-Самара» поделился своей оценкой важных городских проектов

3 октября 2018 19:59
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«Тем, кто делал Струкачи, Ладью и Дом Курлиной я бы вырвал руки».
Как передает samara.kp.ru, депутат Госдумы рассказал на радио «КП-Самара», почему в городе нужно строить метро, зачем нужен проект реновации исторического центра и когда уже в Самаре появится Третьяковка.

Александр Хинштейн побывал в прямом эфире программы «Городская среда» с Андреем Кочетковым на радио «Комсомольская правда – Самара». Депутат Госдумы поделился своей оценкой важных городских проектов и рассказал, за какими проблемами Самары следит в первую очередь.

О Лапушкиной и Фурсове:

- Я очень высоко оцениваю работу Елены Владимировны. Мы сотрудничали еще тогда, когда она возглавляла администрацию Железнодорожного района, она была одним из самых эффективных менеджеров . И сейчас работает отлично, мы всегда взаимодействуем по обращениям горожан.

Олег Борисович город возглавлял недолго, но дел натворил немало. Сейчас в правоохранительные органы направлены обращения, связанные с парком металлургов, колесом обозрения. Я еще и сейчас прошу проверить факт: оказывается, в международные поездки по делам Олег Фурсов брал свою супругу, сотрудницу министерства. Она не была членом делегации, но ездила в южнокорейский город Тхонъен, есть фотографии, как она стоит в окружении других гостей. Причем поездка была выполнена за счет принимающей стороны, как следует из документов. Выходит, супруги Фурсовы ввели в заблуждение гостеприимных хозяев? К тому же, возникает много вопросов к ее выезду, как к носителю гостайны. И это была не единичная поездка, и все время как цель посещения указывалось туризм.

Жена Фурсова не была членом делегации, но ездила в южнокорейский город Тхонъен, есть фотографии, как она стоит в окружении других гостей.

Сначала была история с детдомовскими фруктами. Ну не бедный ты же человек! Вот Елене Лапушкиной тоже недавно было 50 лет, в день своего рождения Елена Владимировна закрыла свой кабинет на замок и уехала. И никаких сабантуев Елена Владимировна не собирала, как ее предшественник.

Что сделал хорошего Фурсов?

Ну, например, утвердил нормы градостроительные, чтобы застройщики предусматривали парковочное место на квартиру. Но это было сделано и для того, чтобы застройщик шел в мэрию каждый раз и согласовывал отклонения от принятых норм.

О самарском метро:

В Самаре нужно строить метро и строить совершенно другими темпами. Не хочу ничего заранее обещать, но уверяю, что губернатор Дмитрий Азаров в курсе этой ситуации, делает все, что может. Со своей стороны я буду ему содействовать, потому что нужно получать на это федеральные деньги. На свои средства мы эту проблему не решим.

Нужно разбираться, я не готов сказать, убыточно самарское метро или нет, но ведь есть Москва, где каждый год строится много станций, все работает. Метро нужно по многим причинам, это нужно для того, чтобы люди эффективно и быстро могли добираться до нужного им места, и решить вопрос с пробками.

О развитии города:

Нужно решать вопрос развития старого центра. Есть отличный проект «Том Сойер Фест», я рад тому, что этот проект выходит за пределы области, получает поддержку. Но нам нужно определиться, что делать со старым центром. Наверняка вы знаете о поручении, которое дано президентом по обращению Дмитрия Азарова, о рассмотрении исторически-культурной реновации центра Самары. Есть несколько составляющих этой истории. Мы уже начали вести работу по присвоению нам статуса исторического поселения федерального значения. И есть еще вопрос историко-культурной реновации, на это нужны федеральные деньги. Прежде, чем это будет запущено, должен быть проект, который предлагает план поквартального развития каждого участка, не может быть никаких высоток, противоречащих объектов. Этот план в работе. Нужно определиться с границами участка, я думаю, что Красноармейская – это мало, а Полевая – уже слишком. Наверное, это может быть Ульяновская.

Где брать деньги? Есть возможность получить средства от нового банка развития БРИКС, они выделяются под проекты. Например, маленький город Гороховец во Владимирской области уже получил 1,8 млрд рублей, мы просим, чтобы такой проект распространился не только на малые города, но и на Самару. Наш город принимал ЧМ 2018, нам нужно сохранить наследие чемпионата, мы можем быть представлены, как закрытый город, который только сейчас открывается для иностранцев. И если это будет наложено на статус исторического поселения, если здесь вскоре появится филиал Третьяковки… У нас есть отличное будущее.

О Фабрике-кухне:

- Я на связи нахожусь с руководством Третьяковской галереи, только недавно обсуждали проект, который еще недавно казался фантастикой, а теперь становится явью. Сейчас ведутся противоаварийные работы на объекте, к зиме его подготовим, а к весне у нас будет корректировка проекта, чтобы он отвечал требованиям Третьяковки.

О реконструкции набережной около «Ладьи»:

- Я, как и все самарцы, возмущен качеством работ на набережной. Проект не предусматривал наличие ливневки, и строители на это ссылаются. Но если вы профессионал, как вы можете начинать строить в таких условиях, если знаете, что первый же дождь все смоет.

Разговор идет о том, что подрядчик за свои деньги устраняет все недостатки по этому объекту и по другим, например, Струковский сад. У меня есть жалобы на четыре объекта от Всероссийского общества по охране памятников, и три из них делались силами небезызвестной компании ПСК Волга. И после того, что я читаю, у меня огромное желание, чтобы эту компанию лишили лицензии. За то, что я вижу в Доме Курлиной у Миши Савченко, нужно руки вырывать и вставлять вместо них спички. А Дом со Слонами, который сейчас реставрируется: там масса вопросов есть, я вообще не понимаю, что они там делают!

О Реальном училище:

- К сожалению, у меня сегодня нет ответа, каким образом нам можно приспособить дом к использованию в современных условиях. Губернатор судьбой этого дома обеспокоен серьзно, мы с ним в субботу эту тему обсуждали. У нас есть разные мысли и разные варианты о том, какое из федеральных учреждений могло бы взять здание на баланс. Но нужно понимать, что объем затрат там огромный, цифра будет не меньше 1,5 млрд рублей. Состояние здания ухудшилось, когда я показывал его предыдущему губернатору, оно было еще более – менее в нормальном состоянии, хотя бы было с крышей, не выгоревшее, были артефакты там, крыша, окна, цветная плитка баллюстрады. Тогда нам предлагали на 1,2 млрд рублей проект. Я предлагал это здание отреставрировать и передать под дом одаренных детей, он нужен в Самарском районе, где даже школ не хватает. Но этого не было сделано. Сейчас губернатор хочет, чтобы это здание осталось, не хочет его снести, построить что-то заново силами компаниями из Мордовии. Мы будем искать пути решения, так как цена вопроса очень высока. И, конечно, мы постараемся найти решение по «консервации». Но когда будет готов проект реновации, у нас будет понимание по судьбе каждого дома и объекта, пока мы работаем точечно.

О Безымянке:

- Неправильно и несправедливо уделять внимание только центру. Сейчас Дмитрий Азаров принял решение о возобновлении работы нашего оргкомитета «Культурная Самара», который был упразднен Олегом Фурсовым, по установке объектов за внебюджетные источники. Мы расширяем поле деятельности для этого оргкомитета, будем работать не только в Самаре. И та же Безымянка, и Новокуйбышевск, и Алексеевка - все города и муниципальные районы достойны своих культурных объектов.


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