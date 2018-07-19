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Депутат КПРФ о реакции россиян на пенсионную реформу: «Этот закон — как 22 июня, четыре часа»

19 июля 2018 23:14
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«Этот закон — как 22 июня, четыре часа». Депутат КПРФ о реакции россиян на пенсионную реформу, передает РБК

Видео здесь.


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