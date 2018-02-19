Депутат Госдумы предложил пересадить чиновников на личные автомобили

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Кроме того, Петров предлагает при приеме на работу чиновников ввести требование о наличии действующих водительских прав и личного авто (или арендованного).Как отметил Метров, в сложное экономическое время это будет целесообразным шагом по сокращению бюджетных трат. Депутат предлагает подобную меру для лиц, занимающих государственные, муниципальные должности в городах федерального значения, в областных центрах и городских поселениях.Фото: site.citynews.biz