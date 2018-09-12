Депутат Госдумы Александр Хинштейн поблагодарил избирателей  за поддержку на выборах

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Явка на них составила 44,05%, при этом за Александра Хинштейна было отдано 56,98% голосов."Ну вот и все. С сегодняшнего дня я официально признан избранным депутатом Госдумы по 158-му Самарскому округу. Искренне благодарю каждого из 117 726 самарцев, проголосовавших за меня. Сделаю все, чтобы никто и никогда об этом выборе не пожалел", - написал депутат в Твиттере.