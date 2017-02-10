Depeche Mode опубликовали клип на сингл из нового альбома (ВИДЕО)
10 февраля 2017 18:16
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Клип снят в черно-белой гамме. В начале видео Дейв Гаан, Мартин Гор и Энди Флетчер, одетые в строгие черные костюмы и с бородами, как у Карла Маркса, двигают огромный деревянный ящик, который затем становится трибуной для поющего лидера группы. Далее вступают танцоры, одетые в костюмы рабочего класса, а во второй части клипа они уступают место девушкам с флагами.
Альбом Spirit выйдет 17 марта 2017 года, затем музыканты отправятся в турне, в рамках которого заедут и в Россию - в июле группа даст концерты в Москве и Петербурге, информирует newsru.com.
Фото starslife.ru
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