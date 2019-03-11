Департамент образования Самары возглавила Елена Чернега

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В понедельник, 11 марта, в городской Администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной состоялось еженедельно рабочее совещание, на котором представили нового руководителя Департамента образования Самары. Подразделение возглавила Елена Чернега.Она имеет большой опыт работы как в системе образования, так и на муниципальной службе: в разные годы она работала учителем физики, заместителем директора школы по учебно-воспитательной части в школах №76 и №66, директором школ №18 и №64, заместителем главы администрации Кировского и Железнодорожного районов Самары. До назначения на должность руководителя Департамента образования Елена Чернега работала в его структуре в качестве заместителя руководителя, передает пресс-служба горадминистрации.