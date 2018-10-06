Денис Пушкин: "Фестиваль 404 — это общение с крутыми людьми"

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"На фестивале я буду рассказывать о том, как заработать для своей компании миллиард. Как выстроить новую модель управления внутри компании, чтобы прийти к этой цели", — рассказал Пушкин.Фестиваль "404" для него — это возможность общения с лучшими специалистами. "Фестиваль — это, прежде всего, общение с крутыми людьми, возможность встретиться с экспертами в своих областях, познакомиться с кем-то, обменяться опытом", — рассказал Денис, передает Волга Ньюс.