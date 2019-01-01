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Новости /  Общество /  Социум  

Деньги, услуги, налоги. Какие законы вступили в силу с 2019 года

1 января 2019 21:57
246
С первого января россиянам придётся больше платить и дольше работать.
С первого января россиянам придётся больше платить и дольше работать. Начинается действие целого ряда законов, затрагивающих финансовую сферу: от повышения НДС до постепенного увеличения пенсионного возраста. О новых правилах жизни в нашей стране рассказывает Life.ru.

Пенсия откладывается

В 2019 году стартует первый этап пенсионной реформы. Срок выхода на покой для мужчин и женщин вырастет на полгода. Однако неприятное послевкусие собираются смягчить. Накопительную часть пенсии продолжат выплачивать с 60 лет сильному полу и с 55 — слабому. Правительство предусмотрело ещё одну льготу: те, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах, смогут оформить её за шесть месяцев до наступления официального срока. С 1 января 2019 года пенсию проиндексируют в соответствии с инфляцией. Коснётся это только неработающих пенсионеров. Выплаты им увеличат на 7,05%. По данным Росстата, средняя пенсия в стране возрастёт до 15 тысяч рублей. Сейчас она составляет 14,4 тысячи.

Товары и услуги подорожают

Налог на добавленную стоимость (НДС) влияет на стоимость товаров и услуг. С первого января его ставка возрастёт на 2% — с 18 до 20%. Ценам это обещает рост, однако правительство намерено смягчить его. Для социально значимых товаров — большинства продуктов питания и лекарств — ставка налога останется на прежнем уровне в 10%. Льготы продолжат действовать и на некоторые услуги. В их числе — авиаперевозки в Крым и Калининград. Зато рост НДС скажется на величине тарифов. С 1 января за ЖКХ придётся платить на 1,7% больше. В середине года ожидается ещё одна индексация — на 2,4%. После Нового года размер среднего платежа за жилищно-коммунальные услуги возрастёт приблизительно на 100 рублей, при этом сумма выплат будет варьироваться в зависимости от региона России. От одномоментного повышения тарифов, как бывало в прошлые годы, решено отказаться.

Самозанятые заплатят налог

С первого января налоговый инспектор постучится в двери к тем россиянам, которые никогда не платили государству. Поддерживать бюджет рублём теперь предстоит и самозанятым людям — репетиторам, частным врачам, компьютерным мастерам — всем предпринимателям, не нанимающим сотрудников и не зарегистрированным в качестве юридических лиц. Налог для сверхмалого бизнеса составит 4%, вводить его будут постепенно. Первого января заплатить предложат только жителям Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Разработана юридическая база, позволяющая чётче определить самозанятых. Четырьмя процентами доходов предстоит поделиться тем, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год и кто трудится только на себя. А вот если предприниматель на дому ещё и подрабатывает по найму, то платить ему придётся не четыре, а шесть процентов от своих доходов.

Иностранцы раскошелятся на таможне

Изменения в налоговой политике коснутся и иностранцев. С 1 января граждане Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии не смогут ввозить в Россию товары на сумму более чем 500 евро, не заплатив при этом государству. Пошлины вводятся и на интернет-посылки. Ценовой предел устанавливается тот же — 500 евро. Зато продолжат действовать старые ограничения по объёму: беспошлинно ввозить в Россию можно будет по-прежнему только посылки весом не более 31 килограмма. Иностранцам придётся столкнуться и с другими неудобствами. С 1 января 2019 года в России вводится обязательная дактилоскопия — сбор отпечатков пальцев для лиц, намеренных задержаться в нашей стране более чем на месяц. Летом эту меру намереваются усилить ещё одной. Выходцев из-за рубежа, приехавших и не собирающихся уезжать, будут в обязательном порядке фотографировать для полиции.

Сухой закон для автомобилистов

С 1 января 2019 года чувствительно меняются правила жизни автомобилистов. Отныне административная ответственность наступает для тех, кто выпил сравнительно немного и сел за руль. Криминальный порог снизили до 0,3 грамма спирта на литр крови. Автолюбителям предстоит заново высчитывать свою норму. При весе 70 килограммов это пол-литра пива или бокал вина. А миниатюрным водителям нельзя будет даже притронуться к спиртному.

Сэкономить на билетах

Тем, кто предпочитает железнодорожный транспорт, 2019 год принесёт свободу манёвра. С 1 января начнётся продажа невозвратных билетов по сниженным ценам. Новая услуга позволит сэкономить тем, кто уверен, что обязательно прибудет на вокзал в срок. Законом устанавливается всего 3 случая, при которых от невозвратной услуги можно будет отказаться: получение физических увечий, смерть родственника или отмена отправления поезда. Ожидается, что новые билеты будут дешевле обычных на 10–20% и продавать их станут только в купе и на сидячие места, но не в плацкарт. Помимо железнодорожного транспорта, новую услугу введут у себя и авиакомпании-лоукостеры: их менеджмент уже давно сетует на клиентов, сдающих билеты в последний момент.

Безработным дадут денег

2019 год обещает хорошие новости для временно незанятых. С 1 января в России возрастут пособия по безработице. Их размер будет зависеть от возраста человека, не имеющего трудового источника дохода. Люди средних лет и молодёжь могут рассчитывать на выплаты до 8 тысяч рублей, а предпенсионеры — до 11 тысяч. Однако те, кому начислят минимальное пособие, получат лишь 1500 рублей, независимо ни от каких обстоятельств. В 2018 году пособия для безработных были существенно ниже. Они составляли 4900 и 850 рублей соответственно. Тем же, у кого есть работа, 2019 год может принести бесплатный отпуск. С 1 января вступают в силу налоговые скидки для предприятий, оплачивающих турпутёвки для своих сотрудников. Однако предусмотрены важные ограничения: под действие закона подпадает только отдых в России и лишь на сумму, не превышающую 50 тысяч рублей. Речь, таким образом, идёт об оплаченном визите в санаторий.

Вкладчиков защитят от жуликов

На мажорной ноте 2019 год встретит малый бизнес. По вступающему с первого января в силу закону вклады юридических лиц в банках подлежат обязательному страхованию. Это означает, что даже в случае банкротства кредитной организации потерянные средства можно будет вернуть. Действие закона распространится на 3 миллиона малых предприятий, держащих в банках вклады на сумму до 1,4 миллиона рублей. Недалеко до рекорда: общая сумма денег, выделенных для страхования, составит 2 триллиона рублей. Вкладчикам банков, не имеющим отношения к бизнесу, 2019 год тоже обещает новые возможности. С 1 января Банк России запускает собственный сервис быстрых платежей. Услуга позволяет переводить деньги между клиентами при помощи электронной почты и интернет-мессенджеров и даже через социальные сети. Трансферт осуществляется мгновенно, при этом тариф составит всего 6 рублей за операцию, а поначалу предусматривается льготный период.

Дачникам поставят ультиматум

Дачникам наступление января принесёт хлопоты. Вступающий в силу закон меняет статус приусадебных участков. Большинству из их владельцев придётся определиться: вместо десяти типов дачных объединений в законодательстве остаётся место только для двух. Владельцам земельных наделов придётся примкнуть к одному из них — либо к садоводам, либо к огородникам. Юридическая разница между ними значительна: огородники сохраняют право на строительство сараев, теплиц и колодцев, садоводы — жилых домов, в которых смогут прописываться. Необходимость выбирать может поставить многие дачные товарищества в тупик, особенно если крепкие каменные дома на одних участках соседствуют с парниками и грядками на других. В профсоюзе садоводов России отмечают трудности, связанные с реформой, и юридическую запутанность новых норм. Однако, не приспособившись к ним, владеть загородными дачами на законных основаниях станет невозможно.

В лес за валежником

И наконец последнее нововведение, вступающее в силу с 1 января 2019 года. Речь о сборе валежника. По прежним правилам ценное сырьё приравнивали к древесине. На его сбор налагались существенные ограничения. Отныне это не так. Валежник "понизили" в звании, и теперь запасаться им, бродя по лесу, можно совершенно безнаказанно. Сегодня невозможно поверить, что до 2019 года за незаконный сбор валежника грозило наказание сроком до 2 лет лишения свободы.

 
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Комментарии



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