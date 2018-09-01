День знаний школы Сызрани и Тольятти встретили открытием кадетских классов юных спасателей
1 сентября 2018 22:47
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С этого дня 29 учеников Сызрани и 22 ученика Тольятти будут познавать азы пожарно-спасательного дела. Кадетские классы созданы по инициативе начальника Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко, при поддержке Министерства образования Самарской области, а также Сызранского и Тольяттинского пожарно-спасательных гарнизонов. Очень символично, что в декабре минувшего года средней общеобразовательной школе № 33 было присвоено имя пожарного – героя, старшины внутренней службы Сергея Вотрина, проявившего героизм на пожаре на мазутовых ямах ОАО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" и награжденного орденом «За личное мужество» (посмертно).
В школе этих отважных мальчишек и девчонок буду приучать к дисциплине, учить благородной и ответственной профессии спасателя. Этот пример современного подрастающего поколения говорит о том, что и сегодня есть такие ребята, которые готовы служить Родине со школьной скамьи. В специальные классы попали далеко не все желающие, а таких было много. Здесь необходимо иметь хорошую физическую подготовку и крепкое здоровье.
В День знаний, после торжественных построений и школьных линеек прошло открытие кадетских классов. Дисциплину ребята показали уже на первом занятии: смирно сидя за партами и не нарушая тишину, ученики внимательно слушали, как классный руководитель рассказывает про распорядок в школе и порядок обучения. Теперь уроки у ребят будут начинаться с построения. Пройдут школьные годы, девочки и мальчики станут взрослыми и в дальнейшем пойдут поступать в ВУЗы МЧС, имея за плечами уже определённый багаж знаний в нелегкой, но благородной профессии.
Директоры школ выразили надежду в том, что такие классы будут служить образцом примерного поведения и отличной учебы среди остальных учащихся.
В рамках проводимых мероприятий были организованы пожарно-технические выставки современных образцов пожарной техники и пожарно-технического вооружения, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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