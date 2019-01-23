День студента в Самаре отметят на горнолыжном спуске «СОК»

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В Татьянин день на ГЛК «СОК» состоится большое мероприятие для студентов. Более 1000 молодых людей соберутся, чтобы покататься на горных лыжах и сноуборде, поучаствовать в веселых конкурсах и спортивно отметить свой праздник.Начало мероприятия в 12.00. В 13.00 начнется зимняя спартакиада, где можно будет прокатиться на тюбинге, разобрать и собрать сноуборд на время и испытать свою удачу в конкурсе на меткость. После спартакиады, в 14.00, заработают интерактивные площадки: чтобы выиграть приз, достаточно сыграть в «Городки» или настольный хоккей, в 15.00 пройдет викторина с вопросами о студенчестве.Всех участников ждут розыгрыши призов, зажигательные танцы и море хорошего настроения, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации