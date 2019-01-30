«День российского сурка» отметят в Самарском зоопарке

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Существует поверье: чтобы узнать, когда закончится зима, нужно понаблюдать в этот день за сурком. Считается, что если сурок в этот день вылезет из своей норы, увидит свою тень и залезет обратно - зима будет длиться еще шесть недель, если же, вылезая из норы, грызун неувидит своей тени, то весна будет ранней.Посетители мероприятия узнают прогноз на весну 2019 года от питомцев Самарского зоопарка - степных сурков Ивана и Евы.Ребят ждет интересная игровая и конкурсная программа - конкурс свистунов, загадки о животных нашего края, викторина про животных, впадающих в спячку, подвижная игра «Игры сурков».Все участники праздничной программы получат сувениры, передает пресс-служба облправительства.