День российского кино: в кинотеатре под открытым небом «Филин» состоится показ фильмов

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В 17.20 состоится творческая встреча с самарским писателем, членом Союза кинематографистов России Борисом Александровичем Кожиным.Начиная с 18.00, для зрителей будет организован показ документальных фильмов студии «Волга-Фильм»:- «Фотограф» (видеофильм об известнейшем фотохудожнике Миколе Гнисюке, который 20 лет проработал в журнале «Советский экран»);- «Эдуард Кондратов. Сам о себе и не только» (фильм о журналисте, писателе, Почетном гражданине городского округа Самара, авторе более двух десятков романов, повестей, стихов, киносценариев – Эдуарде Кондартове);- «Двадцать лет хорошего кино» (фильм о XX Международном фестивале «Кино-детям»).Мероприятие организовано Самарским отделением «Союза кинематографистов России» при поддержке администрации городского округа Самара, передает пресс-служба горадминистрации.