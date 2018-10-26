День открытых дверей состоялся в технопарке «Жигулевская долина»

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Статус регионального оператора «Сколково» технопарку был присвоен в конце лета в ходе стратегической сессии, прошедшей в Тольятти под руководством Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. На стратегической сессии, посвященной социально-экономическому развитию Тольятти, Глава региона подчеркнул, что появление регоператора «Сколково» придаст новый импульс развитию города, где формируется экономика будущего Самарской области:«Развитие инновационной деятельности - одно из ключевых направлений развития региона и Тольятти в частности. Президент страны Владимир Путин поставил задачу: за короткое время совершить прорыв во всех сферах жизни. Технопарк «Жигулевская долина» должен стать одной из точек роста, приближающих реализацию поручений главы государства».В рамках дня открытых дверей более 350 представителей малого и среднего бизнеса смогли ознакомиться с лучшими бизнес-практиками, приняли участие в семинарах и мастер-классах, а также узнали, как можно стать резидентом «Сколково». Представители Фонда подробно рассказали о мерах поддержки и провели индивидуальные консультации.Как подчеркнул заместитель руководителя департамента регионального развития «Сколково» Юрий Сибирский, чтобы получить статус резидента крупнейшего инновационного центра страны, не обязательно ехать в Москву: «В этом году мы запустили программу по созданию региональных представительств. Сейчас у нас 27 регоператоров, один из которых находится в «Жигулевской долине». Для резидентов это значит, что им теперь не нужно ехать в «Сколково». «Сколково» едет к ним».Поддержка Фонда распространяется на инновационные технологические компании, у которых есть конкурентные преимущества, потенциалкоммерциализации и выхода на международные рынки. Директор по науке, технологиям и образованию «Сколково» Александр Фертман отметил, что Самарская область имеет большие возможности для развития высокотехнологичных стартапов, связанных с IT и космической отраслью: «Мы видим, что исследователи не могут создать бизнес без участия предпринимателей. Поэтому Фонд готов поделиться с местными университетами и бизнесменами опытом в сфере трансфера технологий. У нас огромный пул индустриальных партнеров по всему миру - это крупнейшие компании, которые часто обращаются к нам с вопросом: есть ли в том или ином направлении интересные наработки? Это хорошая возможность для компаний Самарской области заявить о себе на мировом рынке».Сейчас резидентами «Жигулевской долины» являются 207 компаний. Тридцать из них подали заявки в Фонд, в настоящее время три компании уже стали резидентами «Сколково».Тольяттинские компании смогут одновременно получать поддержку как от технопарка, так и от Фонда. Это и содействие в привлечении инвестиций, менторские и акселерационные программы, и поддержка в коммерциализации и встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса, передает пресс-служба облправительства.