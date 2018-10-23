День народного единства в Самаре: как отметит праздник областная столица?
23 октября 2018 14:52
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Участники конференции подвели промежуточные итоги конкурса на разработку символа Дня Единства в губернии, стартовавшего по инициативе ИД «Комсомольская правда- Самара» 15 октября. Конкурс проводится при поддержке Правительства Самарской области с
целью популяризации и привлечения внимания к празднику День народного единства, патриотического воспитания молодежи, создания местного символа Единства и дружбы народов, населяющих Самарскую область. Подведение итогов и опубликование результатов конкурса – не позднее 2 ноября 2018 года на сайте www.kp.ru . Победитель и призеры конкурса, работы которых станут вторыми и третьими в рейтинге участников по количеству голосов, получат соответственно главный приз – IPAD и поощрительные призы – графические планшеты в день праздника, 4 ноября.
Организаторы рассказали о проведении 4 ноября 2018 года в городе Самаре на 2-й очереди набережной реки Волги общественной акции «Мы – едины», приуроченной к государственному празднику Дню народного единства. Этот праздник занимает особое место в праздничном календаре современной России, олицетворяя подвиг наших предков, сумевших сплотиться во имя свободы и независимости Родины.
В этом году центральным событием мероприятия станет флэшмоб «Самарская миля» – это массовый забег, объединяющий всех присутствующих жителей и гостей нашего города. Дистанция забега равна 1586 метров, что ознаменовывает дату основания столицы нашей губернии. По итогам забега, на финише, все участники получат памятный значок «Чемпионат мира по футболу Самара – 2018». Старт забега состоится в 11:20 по набережной р.Волги до Полевого спуска, финиш – Волжский проспект ЦСК ВВС.
Яркий танцевальный флешмоб #ЯТАНЦУЮПОСАМАРЕ (11:45 на склоне площади Славы) объединит более 500 лучших танцоров области из числа молодежных объединений и студенческих коллективов, к которым может присоединиться каждый желающий.
В 10:00 начнут работу тематические и интерактивные выставки, конкурсные площадки. На гастрономической выставке-ярмарке «Самарский дом» пройдет дегустация блюд народов Самарской области, где можно будет приобрести продукцию местных производителей.
Интерактивная выставка «Мы – едины» раскроет многонациональную палитру самарской земли. Здесь можно будет сфотографироваться в национальных головных уборах, почувствовать себя гражданами великой страны; принять участие в мастер-классе по составлению родословной своей семьи.
Внимание гостей акции привлечет выставка коллекции ретро-мотоциклов – это 20 единиц уникальных мотоциклов периодов 1926–1947 годов. На выставке будут представлены мотоциклы войны и мира золотого века мотостроения, пик которого пришёлся на 30-40-е годы прошлого века.
Самарцы смогут принять участие в создании арт-инсталляции «Историческая реконструкция события 1612 года». Коллектив молодых художников граффити поможет любому желающему принять участие в создании большого граффити-полотна на заявленную тему.
Ведущие самарские образовательные организации представят свои инновационно-творческие достижения (3D принтер, аппараты для океанологических исследований, система управления режимом изолированной энергосистемы и др.).
Всем желающим будут предложены посещение выставки образцов вооружения, электронный тир, переносная выставка-экспозиция артефактов ВОВ и полевая кухня.
В творческой зоне «Просторы Самарской области» посетители увидят экспозицию элементов быта, костюмы народов Урала – Поволжья, сопровождающуюся рассказом экскурсовода об особенностях культуры народов. Совместно с художниками можно будет попробовать свои
силы в письме пейзажей родного края, на мастер-классе по аквагриму можно научиться его делать самим.
Детский спортивный городок с веселыми стартами, мини-гольфом, боулингом, выполнением комплекса ГТО, перетягиванием каната, а так же интерактивная программа «Профессия логопед: как научить говорить» и занимательная артикуляционная гимнастика в стихах с аниматорами будет очень интересна для самых маленьких гостей и их родителей.
На площадке городского центра занятости все заинтересованные в трудоустройстве смогут задать специалистам интересующие вопросы.
В 11:00 состоится праздничный митинг, с приветственными словами к участникам акции обратятся руководители региона и почетные гости.
С 11:20 для жителей и гостей города начнется концертная программа «Россия объединяет» с участием творческих, спортивных коллективов и солистов г.о.Самара, национальных ансамблей песни и танца Самарской области. Специальный гость программы мероприятия – российская певица Юлианна Караулова.
Кроме того, ко Дню народного единства - 2018 жители Самары и Самарской области могут принять участие и создать символ народного единства в конкурсе , объявленном «Комсомольской правдой – Самара». Лучший вариант до 2 ноября голосованием выберут читатели сайта,
победителей наградят во время праздника на набережной, а символ можно будет увидеть на всех площадках.
- На конкурс уже поступило около 20 работ, основная идея, которой пока придерживаются наши участники, это объединяющее всех сердце и ладошки, которые символизируют дружбу, - рассказали в редакции «КП-Самара».
Напоминаем, что прислать работу можно до 2 ноября на почту kpsamara@phkp.ru , призы – графические планшеты и планшетный компьютер - будут вручены во время торжеств, передает пресс-служба облправительства.
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