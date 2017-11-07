День народного единства самарские активисты ОНФ отмечали на разных культурных, молодежных и спортивных площадках

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Сопредседатель самарского штаба ОНФ Павел Покровский организовал презентацию книги «Мудрость народная», состоящей из поговорок народов Российской Федерации. «Именно в этот день появилась возможность становления могущественной и суверенной державы. В устных памятниках народной мудрости сосредоточены наблюдения поколений, в них содержится образ мыслей и характер народа», – рассказал Покровский.Перед участниками презентации выступил фольклорный чувашский национальный коллектив «Самар ен» («Самарский край»). Участники самодеятельного коллектива исполнили песни на русском и чувашском языках, которые символизируют глубину народной традиции. Участники презентации книги «Мудрость народная» познакомились с проектом нового этнографического комплекса «Парк дружбы народов», который готовится к открытию в Самаре, и фестивалем национальной свадьбы.Вместе с жителями всех регионов России самарские активисты ОНФ накануне праздника приняли участие в этнографическом диктанте. В этом году в Самарской области число площадок для проведения диктанта увеличилось до 62, рассказал Покровский.Активисты ОНФ в День народного единства навестили воспитанников детского дома «Единство» в Тольятти, чтобы рассказать об этом празднике и организовать вместе с детьми праздничный концерт.Самарские активисты Народного фронта на центральной площади города – самой большой площади в Европе, организовали флешмоб «Мы едины», «Россия – это мы». Студенты вузов, техникумов, колледжей читали стихи, пели песни и отвечали на вопросы общественников – что этот праздник означает для каждого из них, почему он важен сегодня. «В такие дни очень ярко ощущаешь, насколько Россия – большая страна, как много разных народов она объединяет, и насколько общие цели у всех нас – мир, счастье и уверенность в завтрашнем дне», – выразил свое мнение активист ОНФ Сергей Борзенков.Члены регионального штаба ОНФ Сергей Мирошниченко и Вадим Нуждин организовали в Самаре мастер-класс по спортивному многоборью, выставку боевого оружия и, конечно, не обошлось без любимой всеми армейской полевой кухни.В этот день на разных площадках региона общественники дарили самарцам книгу «Мудрость народная», которая символизирует единство и мудрость всех народов России.«Нам приятно сделать вклад в развитие взаимопонимания народов Российской Федерации. Сегодня мы остро осознаем значимость нашей общей истории и хотим подчеркнуть духовную и культурную самобытность наших соседей. Через издание книги «Мудрость народная» мы постарались это сделать», – отметил Покровский, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ