День народного единства активисты ОНФ расскажут о знаменитых земляках, вошедших в список «Великие имена России»

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«Мы хотим, чтобы жители Самарской области проголосовали за того, кого считают достойным украсить своим именем название аэропорта Курумоч. Для этого мы хотим рассказать о тех известных деятелях, конструкторах и художниках, чьи имена вошли в расширенный список претендентов. В День народного единства мы напомним молодым жителям о достижениях, которыми славится наша земля благодаря их великим авторам. Уверен, что такие знания будут нас всех еще больше объединять и сплачивать на добрые дела», - пояснил цель флэшмоба сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.Приглашаем всех самарцев и СМИ принять участие в общественной акции, которая пройдет 4 ноября в 11.10 на набережной рядом с бассейном ЦСК ВВС (информационный стенд «Великие имена России»), передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ .