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День города в Самаре будут праздновать целых три дня

3 сентября 2018 18:23
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В День города 9 сентября посещение всех муниципальных и областных музеев Самары будет бесплатным.
Программа празднования Дня города в Самаре в этом году как никогда будет насыщена различными событиями и мероприятиями, многие из которых будут организованы впервые. Например, в День города 9 сентября посещение всех муниципальных и областных музеев Самары будет бесплатным. 7,8 и 9 сентября самарцев и гостей города ожидает три незабываемых музыкальных вечера на различных открытых площадках и выступления звездных коллективов самых разных жанров.

«Мы возрождаем традицию проведения в Самаре музыкальных вечеров, их будет сразу три. Мы хотим, чтобы это стало доброй традицией, чтобы чаще мы встречались и на самарской набережной, и в амфитеатре на пл. Славы, есть у нас новая площадка – летняя эстрада в Струковском саду. Самарцев и гостей города ждет бесподобный концерт Нино Катамадзе, все хиты легендарной группы «Синяя птица», коллектив БИ-2 9 сентября на пл. Куйбышева представит уникальное световое и звуковое шоу в честь своего юбилейного альбома «Горизонт событий»,- говорит Татьяна Шестопалова, руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара.

7 сентября в 18:00 начнется музыкальный фестиваль «От классики до джаза», который пройдет в амфитеатре у склона на площади Славы.

В полюбившемся горожанам формате open air, на фестивале прозвучит калейдоскоп музыкальных произведений: классика, джаз и рок композиции. Например, муниципальный духового оркестр под управлением Марка Когана исполнит программу «Классики шутят». Вместе с академическим симфоническим оркестром Самарской государственной филармонии (под руководством Михаил Щербаков), выступят молодые самарские таланты, участники федеральных телевизионных проектов «Голос», «Синяя птица», «Большая опера». Поклонники джазовой музыки смогут услышать композиции в исполнении трио Григория Файна, трио Олега Бутмана и незаурядный вокалист и композитор Elliott Munnerlyn (США).

Завершит фестиваль выступление легендарной джазовой певицы из Грузии, звезды мирового масштаба Нино Катамадзе и группы«Insight».

«Невозможно переоценить значимость инициатив администрации Самары и департамента культуры, в том, что они привлекают симфонический оркестр с классической музыкой в концерты, которые организуют для широкой публики. Благодаря этому жители города могут абсолютно бесплатно приобщаться к классической музыке»,- говорит Михаил Щербаков, народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской Государственной Филармонии.

В субботу 8 сентября с 14:00 праздничная программа начнется на набережной Волги, под Струковским садом. Здесь пройдет открытие уникальной скульптурной композиции «Клен», посвященной легендарной одноименной песне вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». Песня «Там, где клен шумит…», была записана на первую пластинку музыкантов в конце 1975 года. В это время группа работала в Куйбышевской филармонии. Хиты ВИА «Синяя птица» в также известные музыканты «Здравствуй, песня», «Добры молодцы», группа «OTTAWAN», Сергей Беликов, Александр Шевченко, Сергей Минаев, Владимир Маркин выступят в субботним вечером на площади Куйбышева на концерте «Встреча друзей Авторадио». С 19:00 будут звучать самые популярные песни 70-80-х годов XX столетия.

С 15:00 до 22:00 впервые в Самарской области на Второй очереди набережной реки Волги города Самары пойдет Фестиваль студентов. Инициатива о проведении фестиваля принадлежит студенческой молодежи Самарской области и поддержана Главой региона Д.И. Азаровым. Главные задачи фестиваля – формирование и развитие научного и творческого потенциала студенческой молодежи, обмен достижениями, пропаганда здорового образа жизни и разнообразного досуга, выстраивание партнерских отношений между вузами Самарской области. Участниками Фестиваля станут более 5 тысяч студентов: научная, творческая и спортивная молодежь, лидеры студенческого самоуправления. В рамках Фестиваля студенческие команды смогут приять участие в межвузовском чемпионате искусств на вокальной площадке «Территория музыки» и танцевальной площадке «Лига танцев», студенческом турнире «Интеллектуальная вышка». Завершится мероприятие выступлением популярной российской певицы Елены Темниковой и праздничным фейерверком.

С 14:00 до 23:00 в Струковском саду пройдет традиционный фестиваль «Распусти свои клеши», уже 20 лет собирающий любителей рок-музыки и настроения в стиле old school. Фестиваль объединяет поклонников рок-музыки всех возрастов, становится площадкой, как для дебютантов, так и для опытных исполнителей. На сцене летнего театра выступят самарские коллективы, а также гости из Москвы (группа Keep Silence Band) и Оренбурга (коллектив «Урал Миссисипи Блюз»).

С 18:00 в открытом кинотеатре на 4-й очереди набережной пройдет просветительская кинопрограмма Союза кинематографистов Самарской области и студии «Волга-фильм», посвященная Самаре, Самарской губернии и знаковым людям города.

9 сентября

В 12.00 состоится церемония возложения цветов к памятнику основателю Самары – князю Григорию Засекину.

С 12.00 начнется фестиваль молодежной культуры и спорта в Струковском саду. В новом скейтпарке пройдут соревнования по скейтбордингу и BMX, на открытой эстраде и в летнем театре выступят молодежные рок-группы. На фестивале пройдут мастер-классы по экстремальным видам спорта, будут работать интерактивные площадки.

С 16.00 в летнем театре обновленного Струковского сада пройдет КВН-марафон движения «Самарский КВН». Множество интерактивных программ ждет гостей праздника на территории парка – выставка ретро-мотоциклов, мастерская «Строим город» и другие.

«Фестиваль молодежных культур будет так организован, чтобы зрители в нем сами участвовали, мы придумали много интерактивных площадок. Можно будет приобщиться к экстремальным видам спорта, поиграть на музыкальных инструментах и получить заряд хорошего настроения от выступления самарских КВН-щиков. Мы пригласили и юниоров - так что самарцев ждет добрый школьный юмор», - говорит Сергей Ларионов, руководитель движения "Самарский КВН".

Днем на набережной реки Волга пройдут яркие и интересные программы, организованные самарскими компаниями. «Газпром трансгаз Самара» и Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организацией «Молодая гвардия Единой России» подготовили для жителей и программу «Музыка для души» - подарок любимому городу.

С 15 до 18 часов в амфитеатре на 4-й очереди набережной пройдет джазовый концерт, на Первомайском спуске – фольклорная программа, в районе Некрасовского спуска прозвучит классическая музыка, а в амфитеатре у склона площади Славы – популярные песни в исполнении эстрадных артистов.

Центральным событием празднования Дня города 9 сентября станет концерт на площади Куйбышева. Здесь с 18.00 выступят популярные молодежные самарские группы «Cheese people», «VLNY», «Fruit box». Самару с Днем города поздравит группа «Моя Мишель».

Коллектив «Би-2» представит шоу «Горизонт событий», в основу которого лег одноименный 10-й юбилейный альбом группы, до середины марта 2018 входивший в TOP-10 iTunes. Мировой тур в поддержку пластинки стартовал в октябре 2017 года, и за первые 2 месяца гастролей в 2017-м и с февраля 2018-го года Би-2 сыграли более 40 sold-out концертов.

Специально для тура «Горизонт событий» был спроектирован уникальный поворотный экран размером 12х2,5 метра, на котором будет транслироваться видеоряд, также созданный специально для концертов «Горизонт событий». И конечно, зрителей, как всегда, ждёт качественный живой звук и космическое световое шоу. На предстоящем выступлении музыканты исполнят не только песни из альбома «Горизонт событий», но и все greatest hits Би-2.

В 22.30 небо над Самарой раскрасит праздничный фейерверк, передает пресс-служба горадминистрации. 
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