День донора пройдет в Самарском университете

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Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области. Возраст от 18 лет, вес от 55 кг. С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте: http://www.donorsamara.ru .Приглашаем всех желающих студентов и СМИ принять участие в мероприятии, передает пресс-служба облправительства.