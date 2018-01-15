День Самарской Губернии в историческом парке «Россия – Моя история» была организована экскурсия для юных любителей истории

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Царский документ послужил тогда мощным стимулом для превращения в XIX веке провинциального города и окрестностей в крупный торгово-промышленный узел и культурный центр Поволжья.В состав Самарской губернии тогда вошли уезды, прежде входившие в состав Оренбургской (Бугульминский, Бугуруславский и Бузулукский), Саратовской (Новоузенский и Николаевский) губерний, а также Ставропольский и лежавшие на левом берегу Волги части Самарского и Сызранского уездов Симбирской губернии. Самарская губерния стала на карте визуально походить на сердце. Уезды занимали территорию 154 054 кв. км. Население составляло 1 млн. 320 тыс. человек. В губернском городе Самаре было тогда около 15 тыс. жителей.День Самарской губернии, как отдельный праздник, вошел в календарь памятных дат три года назад и стал хорошим поводом лучше узнать историю родного края.Стоит отметить в каждом из залов мультимедийного парка «Россия – Моя история» есть экспозиции, которые рассказывают о становлении и развитии Самарской области. В кинозале регулярно идут показы документальных лент о разных периодах жизни нашего региона, сообщает пресс-служба администрации Самары.