День Российской науки сегодня отмечают в Самарском академической театре оперы и балета
8 февраля 2019 18:09
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Учёное сообщество СО с праздником поздравил губернатор. Дмитрий Азаров отметил, что история российской науки насыщена яркими событиями и именами выдающихся учёных: "В этом году мы вспоминаем Дмитрия Ивановича Менделеева. Сегодня - в День науки - отмечется его 185-летие".
Признанием заслуг российской науки является решение Генассамблеи ООН 2019 года объявить Международным годом Переодической таблицы химических элементов. Для СО, где расположен крупнейший нефтехимический кластер, имя выдающегося учёного имеет особое значение, отметил глава региона.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что наука и высшее образование - две важнейшие опоры государства. Благодаря этому альянсу решаются важные стратегические задачи:
- укрепление человеческого капитала;
- рост экономики;
- совершенствование технологий;
- открытие новых возможностей в соцсфере.
"Наука" и "Образование"- это и названия нацпроктов, которые инициированы Президентом РФ.
"Они призваны обеспечить технологическое развитие РФ, вхождение страны в число 5 крупнейших экономик мира. И СО просто обязана внести существенный вклад в достижение этой цели", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Губернатор напомнил слова президента России, который говорил о том, что вузы должны стать центрами развития технологий и кадров.
"Я считаю,что наша губерния может стать примером для многих регионов. - отметил Дмитрий Азаров.
"Центрами подготовки и принятия решений должны стать наши университеты. А Правительство СО, как орган исполнительной власти, должен исполнять отработанные направления. Надеюсь, в перспективе мы сможем приблизиться именно к такому взаимодействию" ,- подчеркнул глава региона.
Губернатор отметил, что многие вузы СО уже являются интеллектуальными локомотивами: "Инновационные разработки СамГМУ, СамГТУ, ТГУ, Самарского университета и других университетов вносят значимый вклад в опережающее развитие нашего региона".
Ближайшая цель - добиться права на создание в регионе научно-образовательного центра мирового уровня. Концепция НОЦ подготовлена и была представлена Министру науки и высшего образования РФ, проект получил предварительное одобрение.
Учёные региона примут самое активное участие в нацпроекте "Наука".
Его целевые задачи к 2024г:
- доля исследователей в возрасте до 39 лет должна составлять более 50%
- удельный вес статей учёных РФ в изданиях, индексируемых в международных базах, должен достичь 5 места в мире
- соотношение темпов роста внутренних затрат на исследования к темпам роста ВРП- 1,02%.
- внутренние затраты на исследования со всех источников- 1 трлн 800 млрд рублей
- создание в регионах 14 центров компетенций
- обновление приборной базы ведущих научных центров на 50%.
"Крайне важно для руководства всех университетов СО понимать свою роль при реализации нацпроекта "Наука". Достижение заявленных целей потребует максимальных усилий", - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.
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