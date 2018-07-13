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Новости /  Общество /  Социум  

Демонтаж площадки самарского фанфеста начнется 16 июля

13 июля 2018 18:36
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Посетить фестиваль болельщики еще могут в предстоящие выходные дни. В субботу и воскресенье фан-зона будет работать с 16.00 и 17.00 соответственно.
В понедельник, 16 июля, начнутся работы по демонтажу площадки фанфеста. Наряду с зонами коммерческих партнеров в числе первых вывезут и оборудование из медицинских модулей, объекты питания покинут площадь до 17 июля.

Завершить работы полностью планируется к концу июля. Однако ограничение движения автотранспорта около площади Куйбышева предполагается отменить уже к 26 июля.

Посетить фестиваль болельщики еще могут в предстоящие выходные дни. В субботу и воскресенье фан-зона будет работать с 16.00 и 17.00 соответственно.

14 июля здесь будет транслироваться матч между Англией и Бельгией.

15 июля гости площади Куйбышева могут наблюдать за финальным поединком Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными
Франции и Хорватии.

Также гостей самарской фан-зоны ждут выступление группы «Дискотека Авария» и лазерное шоу, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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