Демонтаж площадки самарского фанфеста начнется 16 июля
13 июля 2018 18:36
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Завершить работы полностью планируется к концу июля. Однако ограничение движения автотранспорта около площади Куйбышева предполагается отменить уже к 26 июля.
Посетить фестиваль болельщики еще могут в предстоящие выходные дни. В субботу и воскресенье фан-зона будет работать с 16.00 и 17.00 соответственно.
14 июля здесь будет транслироваться матч между Англией и Бельгией.
15 июля гости площади Куйбышева могут наблюдать за финальным поединком Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными
Франции и Хорватии.
Также гостей самарской фан-зоны ждут выступление группы «Дискотека Авария» и лазерное шоу, передает пресс-служба облправительства.
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