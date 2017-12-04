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Новости /  Общество /  Социум  

Демографическая инициатива Владимира Путина оформлена в конкретные поручения

4 декабря 2017 23:07
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С первого января семьи, где родился первенец, будут каждый месяц получать выплату в размере прожиточного минимума для ребенка, пока ему не исполнится полтора года. На второго ребенка эта выплата будет производиться из средств материнского капитала. В обои
Как сообщает 1tv.ru, в России до 15 февраля должны быть приняты законы о новых мерах поддержки семей. Сегодня Владимир Путин дал ряд поручений в развитие своей демографической инициативы, с которой он выступил на минувшей неделе. Самые важные положения начнут действовать раньше – уже с нового года.

С первого января семьи, где родился первенец, будут каждый месяц получать выплату в размере прожиточного минимума для ребенка, пока ему не исполнится полтора года. На второго ребенка эта выплата будет производиться из средств материнского капитала. В обоих случаях речь о семьях, уровень дохода не превышает полтора прожиточных минимума на каждого.

Действие самой программы материнского капитала Владимир Путин сегодня поручил продлить до конца 2021 года. При этом расширятся возможности использования этих денег. С нового года их можно будет тратить на дошкольное образование для второго ребенка, причем уже с двухмесячного возраста, когда нужен уход и присмотр.

Кроме того, президент поручил правительству принять необходимые правовые акты, чтобы семьи при рождении второго или третьего ребенка могли претендовать на субсидии по процентам ипотеки. Правда, речь идет только о квартирах в новостройках.

Кабинету министров также поручено утвердить программу, цель которой – через три года обеспечить местами в детсадах всех детей в возрасте до трех лет.

Также Владимир Путин поставил задачу обновить помещения и оборудование детских поликлиник. На это в ближайшие три года выделят до 10 миллиардов рублей.

С демографической инициативой Владимир Путин выступил в прошлый вторник на Координационном совете по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.
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Комментарии



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