Дело не в цене. Роскачество выбрало самую качественную кильку в томате

125

Кильку изучили по 53 показателям качества и безопасности, присвоив оценки по пятибалльной системе. В целом результат проверки положительный — все консервы безопасны для здоровья. Однако, как выяснилось, самая дорогая килька не всегда самая качественная.Итоговый рейтинг выглядит следующим образом:"Пролив" (оценка: 4,36, цена: 24 рубля за 100 граммов);"За Родину" (4,26 и 27 рублей соответственно);GoldFish (3,93 и 24 рубля);"5 Морей" (3,63 и 31 рубль);"Ультрамарин" (3,16 и 36 рублей);"Пелагус" (2,73 и 30 рублей);"Белый кит" (2,66 и 39 рублей);"Беринг" (2,26 и 20 рублей);"Знак качества" (2,23 и 24 рубля);"Вкусные консервы" (1,73 и 36 рублей).Эксперты заключили, что ни одной торговой марке не удалось дотянуть до повышенных стандартов Роскачества, поэтому идеальной кильки в томате пока не найдено. Этому есть объяснение, и в первую очередь это то, что не вся продукция соответствует ГОСТу, как утверждали производители. Несоответствия нашлись в шести торговых марках.В частности, при минимуме в 70% рыбы три производителя не доложили продукт. Это "Беринг" (60% рыбы), "Вкусные консервы" (68% рыбы) и "Знак качества" (66% рыбы). Лучшими по этому показателю стали бренды "Ультрамарин" (78%) и "Белый кит" (75%).В "Беринге" также было чуть меньше пасты, чем положено по ГОСТу. Вместо минимума в 25% в продукте этой марки было 23%. В пяти марках выявлены отклонения по показателю общей кислотности, который характеризует качество заливки, влияющей на вкусовые свойства продукта. Это бренды "Вкусные консервы", "Ультрамарин", "Знак качества", "Белый кит", "Пелагус".