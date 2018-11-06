Дело не в цене. Роскачество выбрало самую качественную кильку в томате
6 ноября 2018 22:12
125
Кильку изучили по 53 показателям качества и безопасности, присвоив оценки по пятибалльной системе. В целом результат проверки положительный — все консервы безопасны для здоровья. Однако, как выяснилось, самая дорогая килька не всегда самая качественная.
Итоговый рейтинг выглядит следующим образом:
"Пролив" (оценка: 4,36, цена: 24 рубля за 100 граммов);
"За Родину" (4,26 и 27 рублей соответственно);
GoldFish (3,93 и 24 рубля);
"5 Морей" (3,63 и 31 рубль);
"Ультрамарин" (3,16 и 36 рублей);
"Пелагус" (2,73 и 30 рублей);
"Белый кит" (2,66 и 39 рублей);
"Беринг" (2,26 и 20 рублей);
"Знак качества" (2,23 и 24 рубля);
"Вкусные консервы" (1,73 и 36 рублей).
Эксперты заключили, что ни одной торговой марке не удалось дотянуть до повышенных стандартов Роскачества, поэтому идеальной кильки в томате пока не найдено. Этому есть объяснение, и в первую очередь это то, что не вся продукция соответствует ГОСТу, как утверждали производители. Несоответствия нашлись в шести торговых марках.
В частности, при минимуме в 70% рыбы три производителя не доложили продукт. Это "Беринг" (60% рыбы), "Вкусные консервы" (68% рыбы) и "Знак качества" (66% рыбы). Лучшими по этому показателю стали бренды "Ультрамарин" (78%) и "Белый кит" (75%).
В "Беринге" также было чуть меньше пасты, чем положено по ГОСТу. Вместо минимума в 25% в продукте этой марки было 23%. В пяти марках выявлены отклонения по показателю общей кислотности, который характеризует качество заливки, влияющей на вкусовые свойства продукта. Это бренды "Вкусные консервы", "Ультрамарин", "Знак качества", "Белый кит", "Пелагус".
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 ноября 2018 22:12
Эксперты пришли к выводу, что идеального продукта пока нет, и проверки будут продолжаться. Социум
120
6 ноября 2018 21:44
Тема Парада «Оружие победы» призвана напомнить о вкладе города в победу в ВОВ. Социум
189
6 ноября 2018 21:40
Собственники предприятия сумели уладить многолетний конфликт с регулятором рынка Росалкогольрегулированием. Социум
178
Здравоохранение
6 ноября 2018 23:30
Манипуляции со статистикой стали одной из причин освобождения Геннадия Гридасова от должности министра здравоохранения региона. Здравоохранение
27
6 ноября 2018 11:31
Регулярное употребление разнообразных орехов может предотвратить набор веса и улучшить сердечно-сосудистую систему. Здравоохранение
194
6 ноября 2018 10:47
Цель проведения мероприятия - обеспечение онкологических больных и их родственников знаниями о лечении заболевания и профилактике осложнений. Здравоохранение
152
Новости медицины
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
18
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
176
29 октября 2018 22:05
Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
156
Туризм
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
396
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
308
22 октября 2018 13:03
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
408
Образование
6 ноября 2018 18:23
Новое подразделение нацелено на вовлечение детей в инновационное творчество и подготовку педагогов. Образование
177
6 ноября 2018 16:16
Роман Киселёв представил на конкурс проект «Повышение эффективности выращивания растений за счет стимуляции семян в магнитном поле». Образование
159
3 ноября 2018 22:28
На создание ключевых центров развития детей в рамках проекта "Успех каждого ребенка". Образование
687
Культура
6 ноября 2018 13:04
Авторы работ – двенадцать художников из трех городов. Культура
157
1 ноября 2018 11:58
Итоги премии будут подведены 16 апреля 2019 года. Культура
272
31 октября 2018 14:52
С ним конкурируют 9 других спектаклей. За 25-летнюю историю "Золотой Маски" балетный спектакль Самары попал в список ее номинантов впервые. Культура
375
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
173
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
569
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1573
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
642
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
729
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
713
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
732
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
672
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1310
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1026
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1390
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1455
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2576
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1960
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
2133
Мероприятия