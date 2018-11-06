«Дело ТАБАК»: Администрация Самары предлагает жителям вместе бороться с незаконными табачными киосками
6 ноября 2018 17:42
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Жители, позвонившие по указанному телефону «горячей линии», должны представиться, назвав свои фамилию, имя и отчество полностью, и сообщить свой контактный телефон для обратной связи.
Первые, сообщившие адреса нелегальных табачных лавок, получат «спортивные» призы от Администрации Самары. Для самых активных и неравнодушных граждан власти подготовили поощрения: спортивный инвентарь, полезные сопутствующие товары, пригласительные билеты на матч Чемпионата России по футболу «Крылья Советов» – «Ростов», который пройдет 8 декабря на стадионе «Самара Арена».
Согласно федеральному закону "Об ограничении курения табака" запрещается розничная продажа табачных изделий в организациях здравоохранения, организациях культуры, физкультурно-спортивных организациях, на территориях и в помещениях образовательных организаций, а также на расстоянии менее 100 метров от границ территорий образовательных организаций. Измерения следует производить по кратчайшему пути (по прямой линии). Недопустимо проводить измерения расстояния от границ территорий образовательных организаций до торговых объектов, осуществляющих розничную продажу табачных изделий, с учетом искусственных и естественных преград, так как это противоречит п. 5 ст. 3 Закона «Об ограничении курения табака».
Напомним, также запрещается торговля сигаретами и табачными изделиями на территориях железнодорожных и автотранспортных вокзалов, аэропортов, водных вокзалов, метро и на других транспортных объектах, в гостиницах и жилье, сдаваемом в аренду, передает пресс-служба горадминистрации.
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6 ноября 2018 17:48
По высказыванию Глацких проведут проверку. Социум
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6 ноября 2018 17:42
Общественная акция «Дело ТАБАК» организуется на территории Самары с 8 по 30 ноября 2018 года. Социум
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6 ноября 2018 17:19
Сдать предметы вооружения может любой гражданин независимо от места регистрации и проживания. Социум
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