Дело о хищении 85 млрд рублей у ПАО «Тольяттиазот» может пополнить самарский бюджет на 28 млрд рублей

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Такой исход будет возможен, если суд удовлетворит гражданский иск миноритарных акционеров предприятия к подсудимым по делу – совладельцам ТОАЗа Владимиру и Сергею Махлаям, их швейцарским партнерам Андреасу Циви и Беату Рупрехту-Ведемайеру, а также экс-гендиректору завода Евгению Королеву. Все они скрываются от правоохранительных органов в Европе и США. Если судом будет установлено, что ответчики по гражданскому иску получили доход в размере 85 млрд руб., то им придется заплатить с него налог. Ставка налога для них как налоговых нерезидентов (за исключением Королева) составит 30%, а значит областной бюджет получит дополнительно около 28 млрд руб. Хотя все ответчики по иску скрываются за границей, в России им принадлежит имущество, на которое Федеральная налоговая служба РФ может обратить взыскание.Напомним, что в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшоруNitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами – семьей Махлаев. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала на счетах Махлаев и их швейцарских партнеров – Андреаса Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Суммарный ущерб от действий руководства ТОАЗа, по оценкам следствия, превышает 80 млрд руб. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора.С начала текущего года в Комсомольском суде г. Тольятти состоялось несколько заседаний по уголовному делу о хищениях на ТОАЗе, в ходе которых были представлены подробные схемы вывода прибыли с завода, подкрепленные документальными доказательствами. Защита подсудимых пока не смогла предоставить никаких веских доводов в пользу невиновности своих подопечных, и в основном пытается тянуть время, сорвать представление суду доказательств или вообще превратить процесс в фарс.Ранее ТОАЗ обязали в судебном порядке уплатить более 1,5 млрд налогов за 2008-2011 гг., которые не были уплачены вовремя в связи с выводом прибыли и, как следствие, занижением налогооблагаемой базы. В случае удовлетворения гражданского иска к обвиняемым в хищениях на ТОАЗе, 28 млрд руб. станут серьезным подспорьем для Самарской области, долги которой за последние пять лет выросли вдвое и уже превысили $1 млрд, и где катастрофически не хватает денег даже на ремонт дорог и расселение аварийного жилья. Бюджет региона на 2018 г. составил 148 млрд руб., таким образом, взысканные с офшорных олигархов налоговые платежи могут равняться почти пятой его части. На эти деньги можно было бы, к примеру, 280 раз обеспечить жильем детей-сирот (расходы в бюджете на 2018 год – 100 млн руб.), 46 раз обеспечить отдельные категории граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая лечебное питание для детей-инвалидов (610,5 млн руб.), отремонтировать и построить в 10 раз больше дорог и мостов (2,5 млрд руб.), построить более 140 школ (на строительство двух школ в с. Приволжье суммарно на 1880 мест в 2018 году было выделено 377 млн руб.) или 325 детских садиков «Ладушки» на 350 мест, как в Автозаводском районе Тольятти (86 млн руб.).Одним словом, решение суда может привести не только к торжеству справедливости, но и позитивным социальным переменам в Самарской области.